Gazzoli: “Serie B in difficoltà, servono riforme. Speriamo di avere altri Mascardi in futuro”

Il calcio italiano continua a perdere soldi e una riforma in Lega è auspicabile. È quanto spiega l’amministratore delegato dello Spezia, Andrea Gazzoli, che nell’analisi dei conti del club parla anche dello stato attuale del campionato di B, che vede diverse squadre in grande difficoltà. “Da dopo il Covid non si è arrivati ad una dinamica di fair play finanziario in Serie B. Non so cosa possa succedere, ma quando le perdite sono di questo tipo qualche domanda di sistema va fatta”. Difficoltà arrivate anche dai diritti televisivi, che con il ritardo dell’assegnazione del broadcaster ufficiale e con il passo indietro di Sky dello scorso anno ha portato ad ingressi decisamente inferiori per le società. “L’anno scorso abbiamo perso un milione e mezzo per squadra”, dice Gazzoli. “Su un contratto di tre anni è parecchio, ma per fortuna la situazione è migliorata. C’è stato un miglioramento sensibile negli incassi al botteghino, che è un bene e che dimostra la passione, ma che non copre le perdite. Ci auspichiamo che si vada vicino a quanto si ricava con i diritti televisivi anche con l’extra, ma ad oggi c’è da lavorare ancora un po’”.

Un passaggio importante è stato dedicato anche alla valorizzazione dei giovani e alle difficoltà per i club medio-piccoli, che potrebbe portare a fare le fortune delle squadre ma che con le nuove regolamentazioni rischia di azzoppare i club più piccoli: “Le regole dei vincoli dei giovani creano qualche problema alle squadre più piccole rispetto alle più grandi. Ogni anno chi ha 13-14 anni si libera ed è difficile costruire un percorso. È bello che Mascardi sia andato in porta e si sia meritato la convocazione in Under 21: una cosa che è sembrata normalità, ma che invece è eccezionale per un ragazzo che è allo Spezia da quando ha 8 anni. Speriamo di averne diversi in futuro di questi ragazzi. Abbiamo fatto diverse operazioni sui giovani, con la speranza che tornino per essere utilizzabili in futuro. Non è semplice, abbiamo creato relazioni con squadre di cui ci fidiamo per mandare i nostri ragazzi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com