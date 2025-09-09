COMMENTA
CONDIVIDI

Il presidente della Regione Marco Bucci incontra la delegata del Québec in Italia

Il presidente della Regione Marco Bucci incontra la delegata del Québec in Italia

Generico settembre 2025

.Si è svolto oggi, nella sede della Regione Liguria, l’incontro tra il presidente Marco Bucci e la delegata del Québec in Italia, Laurence Fouquette-L’Anglais, accompagnata da Vanessa Antoniali, attachée principale agli Affari pubblici e istituzionali. Al centro del colloquio la presentazione delle due istituzioni e delle rispettive priorità strategiche, il ruolo della rete di rappresentanze internazionali del Québec nelle relazioni con l’Italia e l’Europa, il 60° anniversario della presenza istituzionale del Québec in Italia e le opportunità di rafforzamento dei rapporti bilaterali. Sono stati approfonditi anche i temi della ricerca e innovazione, della cooperazione economica e culturale e delle possibili sinergie tra le realtà portuali della Liguria e del Québec. Laurence Fouquette-L’Anglais, nominata Delegata del Québec a Roma nel 2023, rappresenta il Québec presso la Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

» leggi tutto su www.genova24.it