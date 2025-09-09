Intitolata all’ispettore Nello Barenco la sala che accoglie donne e minori vittime di reato

A poco più tre anni dalla sua scomparsa, la questura della Spezia ha intitolato la sala audizioni protette all’ispettore Nello Barenco, figura centrale nelle più delicate operazioni condotte dalla Polizia di Stato. La cerimonia, officiata dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti e dal cappellano della Polizia di Stato don Sergio Lanzola, ha voluto rendere omaggio a un uomo che ha prestato trentaquattro anni di servizio, di cui oltre venticinque nella Squadra mobile spezzina.

L’ispettore Barenco si è sempre distinto per la sua dedizione, professionalità e profondo senso del dovere, in particolare nell’affrontare reati gravi e delicati come la violenza sessuale e i maltrattamenti. Ambiti che richiedono ascolto, rispetto e profonda umanità. Aspetti sottolineati da chi lo ha ricordato.

Il questore Sebastiano Salvo ha ricordato Barenco come un “uomo speciale, un poliziotto speciale”. Pur riconoscendo la tragicità della sua scomparsa, ha invitato a superare i pregiudizi, celebrando il valore professionale e umano dell’ispettore. Ha sottolineato che l’ex questore Lilia Fredella ha avviato il processo di intitolazione della sala proprio per onorare la sua memoria e ha concluso: “Oggi è soltanto da celebrare il valore di un uomo che, come dicevo, era un uomo speciale, un poliziotto speciale.”

