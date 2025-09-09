Lerici, un successo la veleggiata “Quattro zampe nel Golfo”

Un successo sabato scorso a Lerici la seconda edizione della veleggiata “Quattro zampe nel Golfo”, promossa da Arcaplanet in collaborazione con il Circolo della Vela Erix. L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi equipaggi composti da membri a quattro zampe con i loro amici a due piedi, che insieme hanno solcato le acque del Golfo dei poeti, supportati per tutta la durata della veleggiata dal team Arcaplanet. “Un’attività all’aria aperta come la vela è un’occasione preziosa per rafforzare la relazione di amicizia e affiatamento, ma anche un arricchimento per la routine del cane, perché gli permette di odorare, di stare nella natura e di avere nuovi stimoli – ha commentato il team di veterinari del brand -. Per rendere questa esperienza davvero piacevole anche per i pet, è importante che i cani siano già abituati alla barca, non soffrano di cinetosi e abbiano confidenza con l’acqua. Con questi semplici accorgimenti, la veleggiata diventa un momento di svago e complicità, in cui il cane, da vero aiutante proattivo, partecipa con naturalezza alla vita di bordo accanto al proprio gruppo familiare”.

Ogni equipaggio, prima della partenza, ha ricevuto un kit di benvenuto contenente gadget per i bipedi e giochi e snack per i quattro zampe. All’evento ha partecipato anche Kippy, partner di Arcaplanet, che ha supportato l’iniziativa con i suoi tracker GPS avanzati.

La giornata si è conclusa in un clima di festa con la cerimonia di premiazione.

Contestualmente all’evento, Arcaplanet ha annunciato una donazione speciale per gli animali dei rifugi locali.

