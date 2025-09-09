L’estate di Lamanu si chiude con un concerto all’Arci Borgata di Lerici

Venerdì 12 settembre alle 22.00 l’Arci Borgata marinara di Lerici (Piazza G. Garibaldi 42) ospita l’ultimo spettacolo estivo di Lamanu. Un progetto musicale con Manuela Cozzani a voce solista e kazoo elettrico, Gian Paolo Biciacci a piano, piano elettrico e cori, Manuel Picciolo a bassarra (chitarra e basso in un unico strumento), armonica, kazoo, hi-hat e voce, basato su un repertorio di musica italiana rivisitata in chiave swing, funk, blues, bossa e brani inediti.

Per info e prenotazioni: 0187 966497

