Maltempo, i temporali colpiscono ancora il Levante: allagamenti a Chiavari e dintorni

Chiavari. Ancora disagi e danni nel Levante ligure, già martoriato dal maltempo degli scorsi giorni, a causa di un temporale autorigenerante che ha colpito il Tigullio e il relativo entroterra durante la mattinata.

Allagamenti sparsi sono stati segnalati a Chiavari (in particolare sotto i portici di via Rivarola, nel centro storico) e Carasco, dove l’acqua ha invaso il parcheggio del centro commerciale. Allagamenti anche sull’Aurelia tra Chiavari e Sestri Levante. Situazioni di criticità non particolarmente gravi che tuttavia hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco.

