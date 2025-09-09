Maltempo si abbatte anche su Sarzana: fiamme in un’abitazione colpita da un fulmine

Interventi prima dell’alba anche a Sarzana a causa del maltempo. Un’abitazione è stata interessata da un principio di incendio, dopo l’abbattimento di un fulmine. La potente scarica elettrica avrebbe fatto partire le fiamme da una lavatrice, estendendosi. Oltre ai vigili del fuoco sul posto è arrivata anche al Pubblica assistenza di Sarzana. Quasi in contemporanea attorno alle 5 del mattino, un altro fulmine si è abbattuto in Via Mazzancolli, sempre a Sarzana. In questo caso non è stato necessario l’intervento delle ambulanze ma gli impianti elettrici di numerosi abitazioni sono stati compromessi. Alle 6.30, con tutta probabilità per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, un’auto è finita fuori strada, capottandosi. Fortunatamente la persona dentro l’abitacolo non ha avuto conseguenze e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto era presente la Pubblica assistenza di Sarzana.

L’articolo Bucci incontra la delegata del Québec, tra i temi trattati ricerca, cooperazione economica e culturale e possibili sinergie tra realtà portuali proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com