Meteo, possibili temporali anche intensi in tarda mattinata: fenomeni in esaurimento in serata

Genova. Nel corso della nottata saranno possibili deboli piovaschi sulle coste del settore Centro-Occidentale; Cieli molto nuvolosi o coperti altrove con possibilità di precipitazioni basse fino a metà mattinata. A partire dalla tarda mattinata sarà possibile lo sviluppo di un sistema temporalesco (localmente intenso) sul Golfo, in risalita verso il Golfo Paradiso e il Tigullio entro le ore centrali e del primo pomeriggio. Piogge deboli intermittenti sul Genovesato e lo Spezzino Orientale.

Nel pomeriggio e in serata i fenomeni tenderanno a decentrarsi temporaneamente a Ponente e sullo Spezzino con rovesci anche a sfondo temporalesco; Saranno comunque possibili precipitazioni intermittenti deboli o moderate sui restanti settori costieri. Più asciutto sui versanti padani fino alla tarda serata.

