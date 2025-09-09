Michelucci: “Cancelli dello skate park chiusi, area deve essere fruibile al pubblico”

“La situazione di degrado delle aree pubbliche a è ormai sotto gli occhi di tutti i cittadini, da ultimo le proteste dei residenti della zona skate park. Come già fatto in precedenza la scelta di concedere delle aree pubbliche a soggetti privati che ne garantiscano attraverso la gestione la loro manutenzione è una scelta del tutto condivisibile. E’ una scelta condivisibile quando l’area resta pubblica, fruibile ai cittadini, quando ne è garantita l’accessibilità”. Lo afferma l’ex assessore Juri Michelucci (Grande Sarzana), che prosegue: “Oggi come hanno lamentato alcuni cittadini questo non avviene nell’area skate Park. C’è una delibera che ha segnato l’area a un gestore? Se c’è, perché i cancelli sono chiusi tutto il giorno? Sono previsti orari di apertura dei cancelli visto che si parla di un area dove c’è una pista ciclabile? Dove c’è un passaggio pedonale? L’area skate deve essere fruibile dal pubblico. I cancelli quindi che ad oggi sono da mesi chiusi vanno riaperti e l’area deve essere regolamentata con trasparenza per consentirne la fruibilità senza creare disagi ai cittadini”.

L’articolo Lerici, un successo la veleggiata “Quattro zampe nel Golfo” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com