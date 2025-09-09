COMMENTA
Natale: “Visita assessori a centrale 118 un’operazione di facciata: la legge è già stata approvata, anche se fa acqua da tutte le parti”

Davide Natale

“Prima dell’approvazione in aula della centralizzazione della centrale operativa del 118 si doveva fare un momento di confronto con gli operatori, le associazioni che quotidianamente operano sul territorio, i sindacati e i livelli istituzionali, così che potessero emergere le problematiche ed eventuali proposte migliorative. Invece la giunta ha deciso di andare dritta per la sua strada di portare avanti una riforma pasticciata e approssimativa che depotenzia e rischia di dequalificare un servizio che a oggi è preciso, puntuale e di grande qualità”. Lo dichiara in una nota Davide Natale, consigliere regionale e segretario del Partito democratico della Liguria, commentando la visita degli assessori Nicolò e Giampedrone alla centrale del 118 della Spezia. “A Spezia gli assessori hanno messo in scena soltanto una passerella che di istituzionale non ha nulla – conclude Natale -. L’ennesimo tentativo di far passare per dialogo quello che nei fatti è solo un’operazione di facciata, visto che la legge è già stata approvata dalla destra in consiglio regionale anche se fa acqua da tutte le parti. L’accorpamento delle centrali del 118 depotenzia il territorio e a pagarne le conseguenze saranno in particolare i comuni più decentrati. Ribadiamo il nostro no a questa riforma pasticciata e chiediamo a questa giunta confronti reali e condivisi con tutti i membri del consiglio regionale e non solo con una parte come è avvenuto oggi”.

