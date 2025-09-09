Ospedale di Albenga, l’annuncio della Regione: “Il Ppi torna operativo h24”

A partire da questa notte, il Punto di Primo Intervento (PPI) di Albenga sarà nuovamente operativo 24 ore su 24, garantendo l’accesso ai cittadini anche durante le ore notturne. Un risultato che rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio e un segnale importante di attenzione verso la sanità del ponente ligure.
L’annuncio arriva dalla Regione Liguria, proprio a soli due giorni dall’assemblea dei sindaci e dalla stessa mobilitazione indetta dalle associazioni per chiedere la riapertura h24 del Ppi ingauno e non solo.