Ottocento km in triciclo per i diritti dei disabili: tappa genovese per il consigliere comunale e attivista Angelo Catanzaro

Da Torino, la sua città, Angelo ha acceso i riflettori sui diritti delle persone con disabilità. Ad accogliere Angelo Catanzaro a Genova: Uil Liguria, Uil Pensionati, Ada Genova e Liguria insieme alle altre categorie e alla nostra ospite di eccezione, l’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Genova Cristina Lodi che ha dialogato a lungo con Angelo e la Uil sul tema delle disabilità.

Nel contesto di un’Italia ancora scarsamente inclusiva, dove quasi 7 persone con disabilità su 10 in età lavorativa non hanno un impiego, con percentuali ancora più drammatiche per chi ha una disabilità intellettiva, dove l’esclusione dal mondo del lavoro è la regola e non l’eccezione.

