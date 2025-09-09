Prosegue “Il suono del tempo”, i prossimi concerti in programma

Continua Il Suono del Tempo – Festival Internazionale di Musica 5 Terre “Silvano Barani”, ideato e organizzato dall’Associazione musicale César Franck. Appuntamento oggi, martedì 9 settembre, alle 18.30 e 21.15 a Manarola con una doppia esibizione: il primo concerto si terrà in Piazza Castello (in caso di pioggia nell’Oratorio dei Disciplinati, davanti alla chiesa), e vedrà protagonista il Duo VieuxTemps – Stefano Bartolommeoni e Davide D’Ambrosio alle chitarre – con musiche di Goss (Cocktail list), Gnattali, Gismonti, Bellinati, Piazzolla. Al termine possibilità di assaggio a pagamento di uno dei cocktail inseriti nel programma musicale, a cura di Cantina dello Zio Bramante. Alle 21.15 la serata proseguirà presso la Chiesa di San Lorenzo con il concerto d’organo di Cesare Mancini, musiche di Saint-Saëns, Satie, Krieger, Bach, Fauré, Boëllmann.

Venerdì 12 settembre alle 21.15 “Il Suono del Tempo” si sposterà nella Chiesa di Santo Stefano, a Santo Stefano Magra, con il concerto di Daniele Ferretti per il “Festival Antichi Organi nel territorio della Spezia e della Lunigiana”; musiche di Zipoli/Corelli, Vivaldi, Paradisi, Nave, Valeri, Morandi, Gherardeschi, Arrigo, Pelazza, Diana; ritrovo alle 21 per la visita guidata alla chiesa a cura di don Paolo Cabano. Sabato 13 settembre alle 19 il ritorno alle Cinque Terre con il concerto di Olimpio Medori al Santuario di Nostra Signora di Soviore, musiche di Frescobaldi, Scarlatti, Moretti, Gherardeschi. Domenica 14 settembre alle 21.15 l’ultimo concerto alle Cinque Terre, a Riomaggiore, alla chiesa di San Giovanni Battista, protagonista l’Ensemble More Antiquo (Claudio Accorsi, Luca Della Casa, Davide Galleano, Pietro Magnani, Marco Marasco, Luca Ronzitti), diretto dal maestro Giovanni Conti, con canti gregoriani e improvvisazioni organistiche di Ferruccio Bartoletti; ritrovo alle 20.45 per la visita alla chiesa con Attilio Casavecchia.

