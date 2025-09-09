Recco: l’arca della Madonna portata a spalla dai rugbisti

Dall’ufficio stampa Pro Recco Rugby

Ed è così arrivato un altro 8 settembre e anche quest’anno i nostri ragazzi hanno avuto l’onore di portare in processione la statua di NS del Suffragio! Ci sarà presto anche un altro appuntamento legato alla Sagra del Fuoco: venerdì 12 a partire dalle 18.00 al campo Carlo Androne si giocherà l’ormai tradizionale Palio dei Quartieri di touch rugby, quindi senza contatto fisico e adatto e divertente per tutti! Chi conquisterà quest’anno il fiammeggiante trofeo???

