Recco: migliore spettacolo pirotecnico, Spiaggia ha alzato la bandiera rosa

Chiusi positivamente i festeggiamenti alla Madonna del Suffragio a Recco. Stasera ammaina bandiera e messa di ringraziamento durante la quale è stato consegnato al rettore don Giuseppe Guastavino l’assegno con il ricavato della cena a favore dei restauri previsti nella chiesa.

Intanto il quartiere Spiaggia, ritenendo che il proprio spettacolo pirotecnico sia stato il migliore, ha issato sul proprio pennone la bandiera rosa; lo spettacolo è stato realizzato dalla ditta di Luigi De Mattei di Sant’Angelo. Nessuno ha contestato la decisione. La bandiera rosa è una simpatica tradizione; è già accaduto che la issassero – senza polemica – due quartieri.

