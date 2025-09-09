Sarzana, proiezione de “La salvatrice” nel 52mo anniversario del golpe cileno

Il Circolo Pertini organizza per giovedì 11 settembre con inizio alle 18.00, nella sala convegni dell’Hotel Santa Caterina (Via Cisa III traversa, Sarzana), la proiezione de La salvatrice, docufilm del 2013 diretto dal giornalista Paolo Tessadri, che sarà presente alla presentazione dell’opera e al successivo dibattito. Evento a partecipazione libera e gratuita.

“L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata da Drina Bavestrello, a suo tempo perseguitata dal regime di Pinochet e profuga in Italia da quell’epoca – leggiamo nella presentazione dell’iniziativa diffusa dal Circolo Pertini -, viene proposto nella giornata dell’11 settembre, anniversario di quel triste e sanguinario 11 settembre 1973, quando i militari guidati dal generale e futuro dittatore Pinochet, sostenuti e guidati dalla Cia americana, uccisero il presidente Salvador Allende e rovesciarono la democrazia cilena”.

La salvatrice racconta la storia di una suora e volontaria italiana, Valeria Valentin, originaria dell’Alto Adige, che, durante e dopo il golpe in Cile, salvò centinaia di persone, aiutandole a entrare nell’ambasciata italiana a Santiago, che in quegli anni offrì un rifugio a migliaia di democratici cileni, consentendo loro di sfuggire alla morte e alle torture; l’operato di Valeria Valentin, che ogni giorno rischiava la sua vita, salvò oltre 600 persone.

Al termine della proiezione e del dibattito, per chi vorrà fermarsi e cenare in compagnia e con il regista, il Circolo Pertini organizza una apericena al costo di € 15 a persona (prenotazioni 385 529 4784).

L’articolo Gazzoli: “Serie B in difficoltà, servono riforme. Speriamo di avere altri Mascardi in futuro” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com