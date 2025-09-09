Scattata l’allerta gialla su Genova: prevista fino alle 18. Situazione in evoluzione, domani possibile intensificazione

Genova. L’atteso peggioramento meteo previsto nelle scorse ore è arrivato: da questa mattina alle 5 è scattata l’allerta meteo gialla che coinvolge il settore centrale della regione, quindi Genova e Savona, il Tigullio e lo Spezzino e, infine, i versanti padani di levante.

Come previsto dai modelli, già da ieri sera la nostra regione, e in particolare Genova, è stata raggiunta da un esteso corpo nuvoloso che questa mattina dovrebbe scaricare al suolo pioggia: il momento con maggiore intensità dovrebbe essere la tarda mattinata e il pomeriggio.

