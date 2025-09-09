“Tempo del Creato”, letture a Cogoleto e laboratorio a Varazze

Varazze. Anche nella diocesi di Savona-Noli continua il “Tempo del Creato”, l’iniziativa ecumenica globale dedicata alla salvaguardia dell’ambiente in ogni sua forma: un vasto ecosistema la cui integrità è connessa alla salvaguardia e alla dignità della vita umana stessa. Il tema scelto per il 2025 è “Pace con il Creato”, ispirato alle parole del profeta Isaia (32,14-18), il quale descrive un mondo ferito dalla guerra e dall’ingiustizia, conseguenze della rottura del legame tra l’uomo e Dio: città distrutte, palazzi abbandonati, terre rese sterili e troppe vite umane ferite e spezzate.

Nel territorio gli eventi sono coordinati dal Servizio Pastorale per i Problemi Sociali e a cura di associazioni, parrocchie ed enti locali. Il calendario dei prossimi appuntamenti proseguirà mercoledì 10 settembre alle ore 15:30 presso la Comunità Casa Nuova e Insieme di Cogoleto (Pratozanino) si terrà la messa “per la custodia della Creazione” e alle 17 al Giardino della Convivialità delle Differenze (località Beuca) letture e riflessioni sull’ambiente.

» leggi tutto su www.ivg.it