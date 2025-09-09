UniSavona, il 12 settembre inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026

Savona. UniSavona, l’Università Per Tutti, inaugurerà il nuovo Anno Accademico 2025/2026 venerdì 12 settembre alle ore 16.00 presso la Sala della Sibilla della Fortezza del Priamàr.

Durante l’appuntamento saranno presentati i nuovi corsi in programma e consegnato a tutti i futuri iscritti il nuovo libretto delle attività.

Saranno inoltre comunicate le modalità e le date di iscrizione, che si apriranno ufficialmente il 16 settembre presso il Palazzo della Provincia di Savona – Sala Conferenze. La cerimonia sarà arricchita dalla partecipazione della scrittrice torinese Margherita Oggero, che terrà un incontro dal titolo “La paura delle parole”.

