Vado Ligure, domenica 14 settembre premi della mostra-concerto a San Genesio

Sono in atto gli ultimi preparativi per organizzare la premiazione del “Festival caARTEiv delle Arti” la prossima domenica 14 settembre a San Genesio di Vado ligure. Un’intera giornata dedicata all’arte a 360° gradi: letteratura, fotografia, scultura, pittura e musica.
La giuria ha già stilato la graduatoria, premiando scrittori ed artisti di Pordenone, Milano, Pavia, Carmagnola, Varese, Lecco, Acqui terme, Genova, Savona, Albenga. La classifica finale sarà resa nota domenica alle 15:30, al termine del pranzo degli Artisti c/o il Circolo San Genesio.