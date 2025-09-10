A Varazze si celebrano la Natività di Maria e l’Esaltazione della Croce

Varazze. Nella frazione Castagnabuona proseguono le celebrazioni per la festa della Natività della Beata Vergine Maria a cura della locale Confraternita San Rocco e Nostra Signora della Croce. Domenica 14 settembre alle ore 9 nell’antico Santuario Nostra Signora della Croce sarà officiata la messa.

Nel pomeriggio si terrà un doppio concerto strumentale all’interno della rassegna musicale “Onde sonore”: alle 17 nella Chiesa San Rocco e alle alle 18 nel santuario. Nelle domeniche 21 e 28 settembre la messa delle 9 sarà celebrata al santuario e non in San Rocco.

