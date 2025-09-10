Aspettando la sagra dell’uva: cena benefica per sostenere la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure

L’estate non è ancora finita e non mancano le occasioni per sostenere, partecipando a cene benefiche, le associazioni di soccorso del territorio. Tra le numerose occasioni si inserisce anche la cena a sostegno della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure che si terrà il venerdì 12 settembre dal titolo “Aspettando la Sagra dell’uva”. Si tratta di una serata, a menù fisso al costo di 30 euro (15 per i bimbi), nel corso del quale sarà possibile stare assieme ai militi che dal giorno dopo oltre agli altri numerosi servizi richiesti sul territorio veglieranno sulla conosciutissima e apprezzatissima sagra.

