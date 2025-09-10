Cadimare, proteste per il cantiere Telecom: lavori in ritardo e linea fissa ancora assente

A Cadimare cresce la protesta per il cantiere aperto da fine luglio in via della Marina per la manutenzione delle linee telefoniche. L’intervento, autorizzato dal Comune della Spezia a una ditta appaltatrice di Telecom, avrebbe dovuto concludersi entro il 5 settembre, ma i lavori sono ancora in corso e spesso l’area di lavoro è apparsa deserta agli occhi dei residenti.

La situazione è resa ancor più pesante dal fatto che molte utenze di linea fissa del borgo risultano inattive ormai da mesi, costringendo famiglie e attività a convivere con disagi crescenti. A questo si somma l’occupazione della via d’accesso al piazzale principale del paese, che ha creato ulteriori problemi alla viabilità e alla vita quotidiana degli abitanti.

