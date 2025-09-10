Corsa in montagna, Lunigiana Skyrace raddoppia e ai chilometri affianca mostra e spettacolo. Tra i protagonisti Giovanni Lindo Ferretti

Dopo l’edizione aero ‘a inviti’ del 2024 la Lunigiana Skyrace quest’anno è pronta ad aprire le porte al pubblico, dando appuntamento per il fine settimana 25, 26 e 27 settembre; una tre giorni di corsa in montagna, certo, ma non solo. Ma iniziamo dal versante sportivo, che raddoppia: oltre alla già rodata 45 km con 2.500 metri di dislivello è stata aggiunta una gara da 24 km con 1.200 m di dislivello, entrambe con partenza da Fivizzano e in programma domenica 27.

Ma andiamo al lato extra sportivo: il 25 settembre alle ore 18:00 presso Palazzo Cojari sarà inaugurata la mostra (un)Spleen, a cura di Bianca Catalano, dell’artista Daniela Di Lullo, ideatrice del pettorale di gara di quest’anno. Quindi, il 26 settembre alle 18:00, alla Pieve San Paolo a Vendaso (Fivizzano), si terrà “L’ Zént d’la Montagna” (in dialetto fivizzanese: “gente di montagna”): così è stato intitolato questo evento di presentazione della gara e di spettacolo, che sarà inaugurato con Giovanni Lindo Ferretti, uomo di montagna, cantautore, scrittore, artista, filosofo dell’Appennino. Il 27, infine, le gare, con centinaia di atleti attesi sui due percorsi. Con ospiti e interviste curate da Radio A, che trasmetterà in diretta radiofonica tutto l’evento.

“L’impegno degli organizzatori è stato costante tutto l’anno, importanti progetti hanno riguardato la manutenzione sentieri e l’acquisto di crediti di sostenibilità del Parco nazionale e della riserva di biosfera Appennino Tosco Emiliano”, informano i promotori della manifestazione.

