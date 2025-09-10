Delegazione della Shiga association of corporate executives in visita a Filse a Regione

Riceviamo da Regione Liguria

Prosegue il percorso di collaborazione avviato all’Expo di Osaka tra Filse e la Shiga association of corporate executives, che riunisce circa 360 aziende della Prefettura giapponese impegnate nello sviluppo economico sostenibile. Oggi una delegazione della Shiga association of corporate executives è stata ricevuta presso la sede di Filse a Campi, alla presenza del presidente di Filse Gerolamo Taccogna e della vice direttrice generale Maria Nives Riggio. Successivamente la stessa delegazione si è recata nella sede istituzionale della Regione Liguria per incontrare il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il Capo di Gabinetto Ammiraglio Massimiliano Nannini. Le imprese giapponesi che hanno partecipato all’incontro operano in settori quali ingegneria civile, nautica, architettura, strumenti di precisione, finanza e automotive. Al Bic di Filse è stato presentato uno spaccato delle imprese liguri e delle start up del network regionale, quale base per lo sviluppo di future collaborazioni. Nel corso dell’incontro, al presidente Bucci è stata consegnata una lettera del governatore della Prefettura di Shiga. Bucci ha sottolineato che Regione Liguria risponderà alla missiva e ha prospettato la possibilità di un incontro diretto con il governatore, in Italia o a Osaka, per rafforzare ulteriormente le relazioni istituzionali. “Siamo molto contenti di questa visita – ha dichiarato il presidente Marco Bucci –. L’obiettivo è dare seguito ai contatti stabiliti durante l’Expo di Osaka e creare nuove occasioni di scambio commerciale e tecnologico. Fra Regione Liguria e la Prefettura di Shiga ci sono molte affinità, a partire dalla Blue Economy, e sono certo che nasceranno collaborazioni fruttuose per entrambi i territori”.

