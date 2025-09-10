COMMENTA
Depuratore in colmata a Chiavari, il comitato per il no scrive a Salis: “Città metropolitana ascolti i territori”

Chiavari. “Egregia Sindaca, Il Comitato No al depuratore in colmata a Chiavari vorrebbe conoscere lo sviluppo sul tema della depurazione delle acque nel Tigullio e sulle conseguenti prossime decisioni di città metropolitana”.ùù

Con queste parole inizia la lettera aperta inviata questa mattina dal Comitato No al Depuratore in colmato a Chiavari alla nel sindaca metropolitana Silvia Salis. Un appello per chiedere un intervento della provincia per attivare un coordinamento istituzionale sul tema e trovare quindi una soluzione per il Tigullio.

