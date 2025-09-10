Disponibili oltre tremila biglietti per il settore ospiti di Empoli

Saranno in vendita dalle 10 di domattina, giovedì 11 settembre, i biglietti per il settore ospiti dello stadio Castellani di Empoli dove domenica prenderanno posto i tifosi dello Spezia. I 3.100 tagliandi complessivi saranno acquistabili nei punti vendita e sul circuito Vivaticket al costo di 15 euro e riservati ai soli possessori della Eagle Card. Il club toscano informa inoltre che “La vendita terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 13 settembre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud”. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini.

