Gaggiola, folla immensa per l’ultimo saluto a Yuri e Michela

Una folla numerosissima, silenziosa e incredula ha dato l’ultimo saluto a Yuri e Michela, la giovane coppia di ragazzi deceduti domenica pomeriggio a causa di un incidente con la moto avvenuto sulla strada provinciale della Val Durasca. Centinaia di amici e conoscenti, si stima ben duemila persone, si sono ammassati nella chiesa di Sant’Antonio a Gaggiola, nel sagrato e lungo la strada di accesso. Gli sguardi, impietriti in un misto di dolore e spaesamento, raccontavano la difficoltà di accettare la scomparsa di due vite piene di energia e di aspettative. La morte lascia sempre senza parole, ma quando a spegnersi sono due adolescenti la ferita è ancora più profonda.

Dal Sant’Andrea alla chiesa il corteo funebre è stato accompagnato da una scia di moto e scooter, un rombo che ha voluto essere ultimo segno di vicinanza e che tenuto compagnia alle salme anche nel viaggio verso il cimitero dei Boschetti, dove le salme hanno trovato riposo.

