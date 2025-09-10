Gaza, Flotilla nuovamente sotto attacco: ordigno incendiario lanciato sul ponte di una barca

Tunisi. Continua a salire la tensione intorno alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, la cui “testa” in questi giorni è alla fonda a largo di Tunisi in attesa di congiungersi con gli altri convogli provenienti da altri porti europei e fare quindi rotta su Gaza: dopo il presunto attacco avvenuto tra lunedì e martedì, questa notte si è verificato un nuovo episodio, documentato anche in questo caso dalle telecamere di bordo.

Come si vede dai video diffusi in questi minuti, infatti, una delle imbarcazioni, l’Alma, battente bandiera britannica, è stata raggiunta da un colpo all’apparenza incendiario, forse lanciato da un drone. Nel video si sente anche un allarme, mentre un attivista esce sul ponte della barca e indica qualcosa, prima di venire sfiorato dall’ordigno, per pochi centimetri. Nei secondi successivi, si vede l’intervento dell’equipaggio per spegnere l’incendio.

» leggi tutto su www.ivg.it