“Il solito assalto alla diligenza, non conto più le volte in cui ho assistito a questa scena”

Spettabile redazione,

sono un cittadino, residente nel quartiere Umbertino, nelle vicinanze di Piazza Brin. Scrivo, non è la prima volta che lo faccio, per denunciare l’ennesima situazione di degrado intorno all’isola zonale di Via Corridoni, presa d’assalto dai volatili, liberi di litigarsi i tanti, troppi, sacchetti della spazzatura lasciati a margine dei cassonetti. Un vero e proprio assalto alla diligenza, di cui noi residenti siamo stufi. Il degrado ma soprattutto l’igiene che manca completamente, un qualcosa che ho visto tantissime volte negli ultimi mesi, soprattutto nel periodo estivo dove peraltro anche gli odori diventano ancor meno sopportabili. Non mi interessa indicare il colpevole o i colpevoli, semplicemente sono stufo di quello che vedo e che ho visto tante volte. E credo di non essere il solo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com