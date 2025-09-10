COMMENTA
Indagato per omessa denuncia, il segretario dell’AdsP Paolo Piacenza interrogato per due ore in Procura

Paolo Piacenza

Genova. Circa due ore di interrogatorio davanti al pm Luca Monteverde e all’aggiunto Federico Manotti per Paolo Piacenza, segretario generale Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e da alcuni mesi commissario straordinario dell’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Piacenza, difeso dagli avvocati Paolo Nolasco e Riccardo Lugaro, aveva chiesto di essere sentito dopo la chiusura delle indagini per il filone bis dell’inchiesta per corruzione che a maggio 2024 aveva portato agli arresti domiciliari di Giovanni Toti, l’allora presidente della Regione Liguria. Il dirigente pubblico è accusato di omessa denuncia per l’occupazione abusiva da parte dell’imprenditore portuale Aldo Spinelli della porzione dell’ex carbonile e il riempimento abusivo di quelle aree.

