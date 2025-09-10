Its Academy Academy La Spezia: tasso di occupazione al 90 per cento e iscrizioni ancora aperte per i nuovi corsi

Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni per accedere ai corsi Its promossi dalla Fondazione Its Academy La Spezia: le iscrizioni chiuderanno il 30 settembre.

“I corsi- precisa una nota dell’Its Academy della Spezia -, finanziati da Ministero dell’Istruzione e del Merito, Regione Liguria e Fondo Sociale Europeo, rappresentano un’opportunità unica per accedere a una carriera qualificata in settori chiave dell’economia locale, con oltre il 90 per cento di occupati al termine del percorso.

I tre percorsi attivati per il biennio 2025–2027 sono tecnico superiore per la Progettazione e Produzione Meccatronica Avanzata, tecnico superiore per l’automazione e la robotica industriale, tecnico superiore per l’amministrazione, la gestione finanziaria e il controllo di gestione.

Le lezioni si svolgeranno nei nuovi laboratori 4.0 realizzati grazie ai fondi del Pnrr, ambienti altamente tecnologici che riproducono i contesti reali delle imprese e garantiscono una didattica esperienziale all’avanguardia”.

“È un’occasione concreta per i giovani del territorio – afferma il presidente della Fondazione Its della Spezia, ingegner Roberto Guido Sgherri – perché i nostri corsi non solo offrono una formazione gratuita e innovativa, ma aprono le porte a un futuro lavorativo certo, grazie alla collaborazione con le imprese locali”.

L’avvio dei corsi è previsto per ottobre 2025.. Per informazioni e iscrizioni entro il 30 settembre, consultare il sito www.itslaspezia.it o scrivere a info@itslaspezia.it.

