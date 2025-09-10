La Strada del Vino dei Colli di Luni entra nella fase operativa “costituzione entro ottobre”

Con il convegno ospitato questo pomeriggio nella Sala Consiliare del Comune, la Strada del Vino dei Colli di Luni ha ufficialmente imboccato la fase operativa. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Luni – capofila del progetto – e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, amministratori e aziende, per tracciare i prossimi passi di un percorso che punta a valorizzare non solo la viticoltura ma anche l’ospitalità, la ristorazione e il patrimonio culturale della Val di Magra. Il sindaco di Luni e presidente della Strada del Vino, Alessandro Silvestri, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti “una grandissima opportunità per tutte le aziende, sia grandi che piccole e i territori. Far parte di filiera in cui c’è diversificazione del prodotto è un valore aggiunto”. Silvestri ha ricordato anche l’importanza di fare rete – cosa che fin qui non è riuscita al distretto turistico – con “un tentativo di mettere a sistema qualcosa che c’è già” e di coinvolgere manifestazioni di rilievo già presenti sul territorio e altre realtà della provincia.

Dal punto di vista operativo Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha ripercorso la genesi del progetto: “L’idea è nata due anni fa nell’ambito delle strategie e dei bandi del Gal. Sono stati stanziati circa 100mila euro per definire il percorso. Questo – ha sottolineato – non è un progetto calato dall’alto ma che deve essere gestito sui territori”. Casarino ha inoltre evidenziato come il tracciato sia carrabile per circa 70 chilometri e sentieristico per altri 84 mentre l’adesione è “aperta a produttori certificati, ristoratori e operatori dell’accoglienza. Ora è il momento di costruire l’associazione ‘Strada del Vino Colli di Luni’, che contiamo di costituire entro ottobre”.

