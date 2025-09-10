Mandria di bovini attaccata dai lupi nei pascoli di Zignago. Il sindaco Sivori: “Servono decisioni concrete”

Un altro attacco dei lupi ai danni degli allevamenti della Val di Vara. A poche ore dall’episodio che ha visto i predatori protagonisti di una scorribanda a Patigno, nel comune di Zeri, ieri il blitz è avvenuto sul versante di Zignago. Se nel zerasco i lupi avevano razziato un allevamento di asini, lasciando solamente le carcasse spolpate di sei esemplari, è andata poco meglio alla mandria di mucche prese di mira ieri, con alcuni animali rimasti feriti, ma ancora vivi.

“Ieri l’ennesimo attacco da parte dei lupi alla mandria di un nostro allevatore. La situazione – afferma il sindaco di Zignago, Simone Sivori – sta diventando insostenibile. La politica non può voltare le spalle alle nostre aziende, così si demolisce il tessuto sociale che popola le nostre campagne. Occorre al più presto prendere decisioni concrete, le parole devono lasciare spazio ai fatti”.

La convivenza tra uomini e lupi si conferma un equilibrio difficile da mantenere.

