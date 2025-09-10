Ponte e Trinità, Pd: “Amministrazione autoreferenziale e indisponibile al confronto”

“Ponte di via Falcinello, Trinità, bilancio: abbiamo sollevato questioni concrete, dalla maggioranza chiusura totale”. I consiglieri comunali del Partito Democratico commentano la seduta del consiglio comunale durante la quale la maggioranza ha ratificato una variazione urgente di bilancio e respinto le mozioni depositate dall’opposizione sui problemi della Trinità e la condanna dello striscione a sfondo nostalgico esposto in piazza Jurgens nello scorso mese di luglio. “Siamo preoccupati. Abbiamo portato in Consiglio comunale una serie di questioni che riguardano la vita quotidiana di tanti: tra questi, soprattutto i ritardi del ponte di via Falcinello e i problemi di sicurezza e degrado alla Trinità. Aspettavamo chiarimenti, impegni e un’assunzione di responsabilità, poiché questo meritavano i molti cittadini presenti. Invece sul ponte di via Falcinello l’assessore Borrini si è limitato ad ammettere che ci sono delle difficoltà, dopo averle negate per mesi e mesi. Ha riconosciuto le assenze dell’impresa in cantiere, frequenti e non giustificate. Le stesse denunciate regolarmente dai cittadini e dall’opposizione, le stesse che la maggioranza ha consapevolmente ignorato o sottovalutato. Nemmeno una risposta poi sulla nostra sollecitazione di valutare forme di ristoro per le attività economiche penalizzate dalla lunga chiusura. Quanto alle mozioni presentate, notiamo con rammarico che si conferma la pessima abitudine di evitare il confronto nel merito delle proposte dell’opposizione: invece di discutere i testi depositati da settimane, la maggioranza cerca di salvare la faccia improvvisando delle mozioni alternative. Per rispetto dei molti abitanti presenti, abbiamo chiesto di discutere in apertura del consiglio comunale l’ordine del giorno sulla Trinità, dove pochi giorni fa con la caduta di un ramo si è sfiorata la tragedia e provocato la chiusura di un’area verde”. Gli esponenti Pd aggiungono: “La maggioranza ha rifiutato, perdendo un’occasione di rimediare alla disaffezione che i cittadini provano diffusamente nei confronti delle istituzioni. Il testo presentato dall’opposizione non aveva un contenuto polemico, ma si limitava a indicare alcune priorità, che la giunta non intende condividere, poiché preferisce rivendicare risultati e successi inesistenti. Ci dissociamo da questa idea di politica autoreferenziale, indisponibile al confronto e scollegata dalla realtà. Chiediamo alla maggioranza di rimettere i piedi per terra e di cominciare a parlare con i cittadini”.

L’articolo Delegazione della Shiga association of corporate executives in visita a Filse a Regione proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com