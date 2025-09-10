Raccontati di te

“Spesso si dice che questa o quella persona non ha ancora trovato se stesso. Ma il proprio sé non è qualcosa che si trova, è qualcosa che si crea” afferma lo psichiatra ungherese Tamás István Szász. Personalmente concordo con questa prospettiva esistenziale che confligge, evidentemente, con la più nota affermazione della cultura classica “Conosci te stesso”. La differenza fra i due approcci può essere compresa riconoscendo il rovesciamento dei ruoli e la differente natura dei due protagonisti dell’atto gnoseologico, chi conosce e ciò che dovrebbe essere conosciuto. Nel primo caso il protagonista è l’uomo-artista-creatore di un sé in perenne divenire; nel secondo l’essenza, immutabile per definizione, è già data e compito del soggetto è quello di comprenderla. Pur riconoscendo il possibile permanere del pericolo della schizofrenia, che il soggetto sia creativo e l’oggetto diveniente o che l’oggetto sia dato e il soggetto direzionato, permane sottintesa la dualità dell’io, il doppio, il doppelganger, questo è abbastanza evidente, è pertanto indispensabile tracciare una netta linea di demarcazione tra le due prospettive poiché ben diverso è pensare che la mia essenza, anima, coscienza, natura profonda, abbia una causa a me esterna e sia mio compito, in quanto altro, di comprenderla per sapermi, rispetto al concepirmi come responsabile dell’atto di creazione di me che vado a modificare e riplasmare a ogni passo. Credo sia evidente un possibile rimando all’esortazione pindarico nietzscheana “divieni ciò che sei”: la cifra filosofica rivoluzionaria espressa in questa “illuminazione” cancella “con un colpo di spugna” più di duemila anni di metafisica per aprire le porte a una proposta esistenziale e prospettica del tutto nuova. Si passa dalla comprensione di un “te stesso” già dato alla costruzione dinamica di un “te stesso” inteso come relazione che si disvela e si realizza in una perenne “dialettica dell’identità”. Il compito di conoscere se stessi si trasforma, in questo modo, in un viaggio incontro alla scoperta-realizzazione di un sé che è apertura ospitale all’incontro.

Senza addentrarci in un terreno più ampio tentando una qualche realizzazione di una gnoseologia generale, torniamo al tema, comunque immenso, del come potrebbe essere possibile una qualche “comprensione accoglienza costruzione” del sé. Ogni conoscenza che ci è dato acquisire si realizza attraverso una narrazione, ogni incontro, non importa se con fenomeni fisici, psichici, storici, scientifici, diviene qualcosa in noi nel momento in cui le esperienze raccolte vengono organizzate all’interno di una narrazione che sintetizza i dati e la capacità narrante del soggetto. Questo ci riporta alla questione del dualismo che pervade ogni racconto, quello tra il soggetto narrante e i contenuti della narrazione, risolve però detto dualismo nella sintesi perfetta del racconto. Se l’oggetto del racconto è il soggetto stesso narrante, insomma, se sto raccontando me stesso a me, il meccanismo dialettico del doppio si scopre unità nella vicenda personale che ad ogni istante si arricchisce e si evolve nelle figure successive, diviene fondamentale, a questo punto mi sembra evidente, concentrarci sulla qualità della narrazione interrogandoci: come possiamo renderla un’opera d’arte piuttosto che un balbettio? Credo che il punto di partenza sia quello della sincerità verso se stessi ricordando il monito dell’intellettuale francese Rémy de Gourmont: “Vi è una persona con la quale non arriviamo mai a essere del tutto sinceri, benché sappiamo che essa ci conosce a fondo e possiamo contare sulla sua benevolenza: noi stessi”.

» leggi tutto su www.ivg.it