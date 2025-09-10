Rapallo: “Comune, ufficio stampa trasformato in strumento di propaganda; cittadini censurati”

Da Andrea Carannante, consigliere Comunale a Rapallo

A Rapallo l’ufficio stampa comunale, pagato interamente con soldi pubblici, non si limita più a diffondere comunicati celebrativi e propagandistici a favore del Sindaco e della maggioranza, ma arriva addirittura a polemizzare con i consiglieri di minoranza, tradendo in pieno la sua funzione istituzionale.

Per questo ho presentato un’interrogazione per fare piena luce su costi, incarichi e finalità dell’Ufficio Stampa comunale. I cittadini hanno il diritto di sapere quanto spendono e per quali attività: non per assistere a una passerella di elogi né per pagare uno strumento di attacco politico contro chi fa opposizione in Consiglio Comunale.

