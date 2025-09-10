Ritrovato il cinquantenne scomparso a Bonassola

Sospiro di sollievo a Bonassola: l’uomo di cinquant’anni, del quale era stata denunciata la scomparsa, è stato ritrovato in perfetta salute. È stato riconosciuto dai soccorritori mentre camminava per le vie del paese, e le ricerche sono state immediatamente sospese.

L’allarme era stato dato dalla sorella, preoccupata dalla sua assenza che si protraeva da tre giorni. Subito dopo, nella serata di ieri, erano state avviate le ricerche, che hanno visto l’attivazione di Carabinieri, Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Guardia costiera e di un’unità cinofila. L’unico elemento che era stato ritrovato era la sua bicicletta. Le ricerche si sono concentrare nella zona della pista ciclabile, in mare e fino a Montaretto.

