San Terenzo, Susanna Raule con “Furiosi sensi” alla rassegna della Coop 1° Maggio

Sabato 13 settembre alle ore 16,30 alla Marina di San Terenzo si terrà il decimo appuntamento della “Rassegna letteraria 2025” organizzata da Coop 1° Maggio, giunta alla quarta edizione e curata da Beppe Mecconi, artista e scrittore santerenzino. L’incontro vedrà la presentazione da parte di Roberto Bologna del nuovo romanzo di Susanna Raule Furiosi Sensi, un giallo ambientato alla Spezia.

“L’appuntamento di sabato, l’ultimo alla Marina, per quest’anno – afferma Settimo Scatena, presidente di Coop 1° Maggio – ci da l’opportunità di presentare ai frequentatori della nostra rassegna Susanna Raule, affermata giallista, della quale abbiamo apprezzato negli ultimi anni i racconti inseriti nelle due raccolte di racconti degli scrittori spezzini che abbiamo ospitato. Come sempre i partecipanti avranno la possibilità di dialogare con l’autore”.

