Andora, il 13 settembre torna la Festa del Volontariato e delle Associazioni

Andora. Andora si prepara ad accogliere la Festa del Volontariato e delle Associazioni, un’intera giornata dedicata alla solidarietà, all’impegno civico e alla condivisione. L’evento, organizzato dalla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Andora con il Patrocinio del Comune di Andora, si terrà sabato 13 settembre 2024 presso il Parco delle Farfalle, dalle ore 11:30 alle 23:00.

La manifestazione a cui hanno aderito 24 associazioni, propone un programma di intrattenimento con musica, cucina tipica, giochi per i bambini e tante iniziative pensate per tutte le età. Saranno allestiti stand gastronomici con apertura alle ore 12:00 e 19:00.

