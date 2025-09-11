Calice al Cornoviglio, la senatrice Paita incontra cittadini e amministratori: dialogo sulle sfide e le opportunità delle aree interne

Presso la sede comunale del Castello Doria Malaspina a Calice al Cornoviglio, venerdì 12 settembre alle 17.30 la Sen. Raffaella Paita incontra amministratori e cittadini per un iniziativa di ascolto che sarà un’ottima occasione per discutere insieme delle difficoltà che affrontano le aree interne del territorio e possibilmente, cercare di trovare future soluzioni. “Le esigenze di salvaguardia del territorio e di sviluppo economico si incontrano e a volte scontrano con le difficoltà di territori fragili, economie sempre più ristrette e servizi che spesso sono impossibili da offrire. La tenacia dei cittadini e degli amministratori però è la chiave di volta per costruire un nuovo modo per vivere i nostri territori, ricchi di bellezze ambientali e culturali a disposizione di turisti che amano frequentare la Val di Vara”.

