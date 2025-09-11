Chiavari: elezioni comunali, si parla del ritorno di Roberto Levaggi

Manca più di un anno alle votazioni per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale che a Chiavari si terrà nella primavera 2027. Già si parla di candidature; solo ipotesi naturalmente. “Avanti Chiavari” riproporrà Federico Messuti o la vedova Michela Canepa vedova dell’ex sindaco Marco Di Capua che aveva un ottimo feeling con la città? Difficile una candidatura di Antonio Segalerba cui viene attribuita la regia amministrativa cittadina. Ma “Avanti Chiavari” potrebbe anche proporre un nome nuovo alla politica, un professionista noto in città.

Sul fronte dell’attuale opposizione, si fa sempre più spesso il nome dell’ex assessore regionale ed ex sindaco Roberto Levaggi. Ne viene indicata la sempre più frequente presenza a iniziative pubbliche e l’opposizione consigliare lo cita come esempio di buon amministratore. E non c’è dubbio che possa vincere. A sostenerne la candidatura una possibile lista civica che possa accogliere membri di tutto il così detto arco costituzionale. Importante è che Levaggi ricordi perché, negli ultimi giorni di campagna elettorale, perse le elezioni in cui era favorito, contro Marco di Capua.

Ed importante è che dica con chiarezza (lui e tutti gli altri candidati sindaci) cosa intende realizzare sull’area di colmata: una zona turistica che guarda alla balneazione e alla nautica e dia impulso alla città? O costruirvi uffici, laboratori che possono essere realizzarti altrove e un domani, qui in colmata, potrebbero diventare ambiti alloggi sul mare, magari ceduti in futuro dal demanio a privati?

