Politica

Con Putin alle porte, la Moldavia si prepara alle elezioni. Anche la Spezia sarà seggio in Italia

Mariana Dogot e il PAS, Moldavia

In vista delle elezioni parlamentari del 28 settembre nella Repubblica di Moldova, alla Spezia si è svolto un incontro con i candidati deputati del Partito Azione e Solidarietà (PAS), Mihail Druța e Ana Butucea. Il PAS è la formazione politica guidata dalla Presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu.

L’iniziativa ha richiamato numerosi cittadini moldavi residenti nella zona, che hanno potuto confrontarsi con i rappresentanti del partito. All’incontro ha partecipato anche l’assessore Lorenzo Brogi, che ha rivolto un saluto istituzionale. L’appuntamento si è tenuto presso il Ristorante Dracula ed è stato organizzato da Mariana Dogot, rappresentante della comunità moldava e presidente della sezione di voto. Proprio alla Spezia, per la prima volta, sarà attivata una sezione elettorale grazie al Consolato della Repubblica di Moldova a Milano, con sede in Via Largo Vivaldi 2.

