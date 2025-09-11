Con Putin alle porte, la Moldavia si prepara alle elezioni. Anche la Spezia sarà seggio in Italia

In vista delle elezioni parlamentari del 28 settembre nella Repubblica di Moldova, alla Spezia si è svolto un incontro con i candidati deputati del Partito Azione e Solidarietà (PAS), Mihail Druța e Ana Butucea. Il PAS è la formazione politica guidata dalla Presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu.

L’iniziativa ha richiamato numerosi cittadini moldavi residenti nella zona, che hanno potuto confrontarsi con i rappresentanti del partito. All’incontro ha partecipato anche l’assessore Lorenzo Brogi, che ha rivolto un saluto istituzionale. L’appuntamento si è tenuto presso il Ristorante Dracula ed è stato organizzato da Mariana Dogot, rappresentante della comunità moldava e presidente della sezione di voto. Proprio alla Spezia, per la prima volta, sarà attivata una sezione elettorale grazie al Consolato della Repubblica di Moldova a Milano, con sede in Via Largo Vivaldi 2.

