Crisi Amt, mancano i soldi per gli stipendi di settembre. Salis: “In arrivo i 12,5 milioni da Roma”

Genova. Dovrebbero arrivare “a brevissimo” i 12,5 milioni del ministero dell’Ambiente per dare una boccata d’ossigeno ad Amt in vista degli adempimenti di settembre. Lo assicura la sindaca Silvia Salis a margine del consiglio comunale, mentre resta alta la tensione per la situazione economica dell’azienda, nonostante le rassicurazioni emerse nelle scorse settimane.
In una lettera del nuovo presidente Federico Berruti ai soci, svelata oggi dall’edizione genovese de La Repubblica, viene spiegato che il fondo cassa ad oggi è di 600mila euro, mentre le necessità tra stipendi, fondi pensione, Tfr e pagamenti ai fornitori ammontano a circa 20 milioni. Perciò, oltre ai fondi ministeriali per la qualità dell’aria, dovrebbero entrare anche gli 8 milioni dalla Città metropolitana a titolo di anticipo delle rate del contratto di servizio.