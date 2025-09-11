Diocesi Savona, Monsignor Marino a Sassello per i 300 anni della Chiesa SS. Trinità

Sassello. Il 13 settembre alle 15 nella Chiesa Santissima Trinità i vescovi delle Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino e di Acqui Luigi Testore presiederanno la messa solenne per il terzo centenario della consacrazione della parrocchiale. Al termine della funzione religiosa dalla Basilica dell’Immacolata Concezione partirà la processione con le confraternite del paese.
Nel 1725 il vescovo dell’allora Diocesi di Noli monsignor Marco Giacinto Gandolfo consacrò la nuova parrocchia. Dopo trecentocinquant’anni di false aspettative, illusioni e mendaci promesse il centro storico aveva la sua chiesa: una costruzione grandiosa, in un elegante stile barocco, con una sola grande navata, resa imponente ma leggera dalla virtuosa grandezza delle sue misure.