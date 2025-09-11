Flotilla verso Gaza, Usb proclama sciopero generale il 22 settembre: “Bloccheremo il paese”

Genova. I sindacati di base Usb hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie per il prossimo 22 settembre. L’annuncio arriva da Genova, esattamente dalla sala Cap di San Benigno, dove questa sera, 11 settembre, si è svolta l’assemblea pubblica per rilanciare la mobilitazione in supporto alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla in partenza nelle prossime ore verso la Striscia di Gaza.

Uno sciopero che riprende la promessa fatta dai portuali genovesi del Calp – “Bloccheremo tutto” – lanciata durante la grande manifestazione genovese che ha accompagnato simbolicamente la partenza della flotta italiana. “Dobbiamo bloccare tutte le merci di questo paese – ha sottolineato il segretario nazionale di Usb Guido Lutrario – dovremo bloccare i porti e le stazioni, i ponti e le strade. Oggi abbiamo fissato la data del 22 settembre che serviva per organizzare i lavoratori e le lavoratrici, ma dobbiamo stare pronti a una mobilitazione che può partire in ogni momento, appena toccheranno la flotilla. L’appello che rivolgiamo anche alle altre sigle sindacali è quello di convergere su questa data per non disperdere le energie”.

