Fossola e Monesteroli, il Comune cerca contributi regionali per interventi di ripristino dei sentieri 535 e 536

Il Comune della Spezia cerca contributi regionali per intervenire sui sentieri 535 e 536, parte della Rete escursionistica ligure e ricadenti nel territorio di Fossola e Monesteroli nonchè nel Parco nazionale delle Cinque Terre e nel sito Unesco “Porto Venere, Cinque Terre e Isole”. In particolare Palazzo civico farà richiesta, come approvato con recente deliberazione di giunta, in relazione al bando per la concessione di contributi regionali per interventi di manutenzione straordinaria dei sentieri inseriti nella carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, sostenuto tramite il fondo della strategia forestale nazionale. “Il versante tra Fossola e Monesteroli – si segnala nella menzionata delibera – è stato interessato da eventi franosi che hanno compromesso la stabilità del terreno, danneggiato i vecchi percorsi con crollo dei muri a secco e dissesto delle relative pavimentazioni, rendendo necessario un intervento di risanamento e ripristino degli stessi”. In ragione di ciò, il Comune intende operare sui due sentieri, i quali collegano il nucleo di Fossola con il bivio per Monesteroli e la Fontana di Nozzano, con una serie di interventi riguardanti ripristino di pavimentazione a muri a secco e pulizia dalla vegetazione invasiva.

