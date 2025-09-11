COMMENTA
Il centrodestra: “Stop ai lavori in centro durante il Salone Nautico”. La giunta dice no

via roma via 25 aprile cantiere assi forza lavori

Genova. Il centrodestra chiede di sospendere il cantiere per gli assi di forza in centro in modo da non danneggiare i commercianti durante il Salone Nautico, a dicembre e nei mesi invernali. E la giunta Salis dice no, facendo respingere la proposta alla maggioranza. Lo scontro è andato in scena oggi durante il primo consiglio comunale dopo la pausa estiva grazie a un ordine del giorno straordinario presentato da tutti i gruppi d’opposizione.

Il documento, che vede come prima firmataria la capogruppo della Lega Paola Bordilli, avrebbe impegnato la sindaca e la giunta a “scongiurare in ogni modo sia la chiusura degli accessi a Fontane Marose sia che i lavori in generale possano arrecare disagi nei momenti importanti dell’anno tra cui gli eventi Civ per il Salone Nautico, a “ripristinare il passaggio della linea 42” in piazza Fontane Marose e a valutare “forme di sostegno specifiche ai commercianti delle zone interessate, quali, per esempio, formule di premialità negli appositi bandi Civ che la civica amministrazione dal 2017 ha sempre emanato”.

