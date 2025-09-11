Inchiesta Regione bis su voto di scambio con aggravante mafiosa, Testa ai giudici: “Promesse elettorali generiche per promesse di aiuto generiche”

“Ho ribadito che non c’entriamo nulla con la mafia e il voto di scambio, l’aggravante è insussistente. Ci sono state promesse elettorali generiche per promesse generiche di aiutare la comunità riesina”. Così Angelo Arturo Testa, indagato nell’inchiesta bis per corruzione che lo scorso anno aveva portato all’arresto dell’allora presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del capo di gabinetto ed ex sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani, al termine dell’interrogatorio in procura a Genova, durato poco meno di due ore.

Testa, fratello gemello di Maurizio e anch’egli indagato, aveva chiesto di essere ascoltato dopo la chiusura delle indagini da parte del procuratore aggiunto Federico Manotti e del sostituto Luca Monteverde.

“Noi siamo contro la mafia e le illegalità – ha aggiunto Testa, affiancato dai suoi avvocati Stefano Vivi e Nadia Colombo – valorizziamo gli usi, i costumi e le tradizioni della comunità riesina”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com