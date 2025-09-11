COMMENTA
L’Amfiteatrov saluta con una ‘coda’ dedicata ai musicisti locali, di scena anche Sergio Muniz

Oratorio di San Giacomo a Levanto

La 34ma edizione del Festival Amfiteatrov di Levanto si conclude con “Levanto Show”, quattro serate tra fine estate e inizio autunno in programma tra piazze cittadine e cava di marmo rosso, location questa che vedrà l’esibizione di artisti e band locali. Primo appuntamento domenica 14 settembre dalle 18.45: protagonisti Dois Mas Um, The Owls, Junk Funk e 5 Mila Meno. Si prosegue venerdì 19 settembre: prima, in Piazza del popolo, alle 17.30, ecco i Tambüi du Mescu in concerto; a seguire, alla cava, dalle 21.00 saliranno sul palco No Name, Scardovelli Group e Just for Fun. Il venerdì successivo (26 settembre) apertura alle 18.00 in Piazza del popolo con lo spettacolo di narrazione Alberi. Storie e poesie, di e con Marta Mingucci, musiche dal vivo di Alberto Belloni. Quindi, dalle 21.00, alla cava, saranno di scena il Levanto Jazz Ensemble e Baba Funk; a seguire jam session aperta. Appuntamento conclusivo sabato 4 ottobre: il programma prevede alle 18.00 in Piazza Staglieno lo spettacolo di narrazione Lo spirito del monte, di e con Franco Picetti e Francesca Storchi; uno spettacolo con voce, chitarra, gong e strumenti presi dalla natura. A seguire, dalle 21.00, alla cava, ecco la musica di Cometa rossa e Sergio Muniz & The Roosters; anche in questo caso seguirà jame session aperta.
Questa ‘coda’ dell’Amfiteatrov è organizzata dall’associazione Officine del Levante, che dal 2019 organizza il festival, insieme a TamTam e club session.
Il Levanto Music Festival Amfiteatrof ha il patrocinio e il supporto di Regione Liguria e Comune di Levanto.

