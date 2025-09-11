L’Amfiteatrov saluta con una ‘coda’ dedicata ai musicisti locali, di scena anche Sergio Muniz

La 34ma edizione del Festival Amfiteatrov di Levanto si conclude con “Levanto Show”, quattro serate tra fine estate e inizio autunno in programma tra piazze cittadine e cava di marmo rosso, location questa che vedrà l’esibizione di artisti e band locali. Primo appuntamento domenica 14 settembre dalle 18.45: protagonisti Dois Mas Um, The Owls, Junk Funk e 5 Mila Meno. Si prosegue venerdì 19 settembre: prima, in Piazza del popolo, alle 17.30, ecco i Tambüi du Mescu in concerto; a seguire, alla cava, dalle 21.00 saliranno sul palco No Name, Scardovelli Group e Just for Fun. Il venerdì successivo (26 settembre) apertura alle 18.00 in Piazza del popolo con lo spettacolo di narrazione Alberi. Storie e poesie, di e con Marta Mingucci, musiche dal vivo di Alberto Belloni. Quindi, dalle 21.00, alla cava, saranno di scena il Levanto Jazz Ensemble e Baba Funk; a seguire jam session aperta. Appuntamento conclusivo sabato 4 ottobre: il programma prevede alle 18.00 in Piazza Staglieno lo spettacolo di narrazione Lo spirito del monte, di e con Franco Picetti e Francesca Storchi; uno spettacolo con voce, chitarra, gong e strumenti presi dalla natura. A seguire, dalle 21.00, alla cava, ecco la musica di Cometa rossa e Sergio Muniz & The Roosters; anche in questo caso seguirà jame session aperta.

Questa ‘coda’ dell’Amfiteatrov è organizzata dall’associazione Officine del Levante, che dal 2019 organizza il festival, insieme a TamTam e club session.

Il Levanto Music Festival Amfiteatrof ha il patrocinio e il supporto di Regione Liguria e Comune di Levanto.

